...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 5 AM MST
SATURDAY...
* WHAT...PERIODS OF SNOW. MAIN ACCUMULATION PERIODS BEING TONIGHT
AND THEN AGAIN THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL 5 AM MST SATURDAY. THE PERIODS OF HEAVIEST SNOW
WILL BE TONIGHT, THEN AGAIN THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY.
* SNOW ACCUMULATIONS: TONIGHT: 1 TO 3 INCHES, THURSDAY NIGHT
THROUGH FRIDAY NIGHT: 3 TO 6 INCHES.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BE DIFFICULT DUE TO SNOWY ROADS
AND POOR VISIBILITY. BLOWING SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS WILL
BECOME POTENTIALLY HAZARDOUS FRIDAY AFTERNOON AND NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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