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Billings Superintendent Greg Upham says he hopes everyone has enjoyed their snow day and had time to relax. He also adds that Billings Schools will resume normal operations on Thursday.

"With the predicted weather forecast, Billings Public Schools WILL resume normal school operations tomorrow, Thursday, February 28.  We will continue to closely monitor the weather the remainder of the week.  Please continue to check the district website for updates." - Greg Upham 

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