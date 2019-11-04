Ward L1

  • Emelie Kay Eaton*
  • Evan Bruce

Ward L2

  • Richard A Herr*

Ward L3

  • Scot Strokes*

Ward L4

  • David G. Walters (write-in)
  • Don Nelson (write-in)

Mayor

  • Thomas Nelson*
  • Ted Mize (write-in)

*incumbent

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