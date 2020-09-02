...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: STRONG GUSTY WINDS WILL CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR
AND NEW FIRE STARTS.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131...132.
IN SOUTHEAST MT AND NORTHWEST SD FIRE ZONE...133.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN NORTHWEST SD...HARDING.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...CARTER...CUSTER...FALLON...POWDER RIVER
ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* HUMIDITY: RISING INTO THE 30S AND 40S.
* TEMPERATURES: IN THE 50S AND 60S.
* WIND: NORTH 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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