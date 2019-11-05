...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW. SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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