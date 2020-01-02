Big Horn County Sheriff Lawrence Big Hair says he’s been on scene during the search effort all night. Sheriff Big Hair says they have enough volunteers right now, but if people want to help, they need a couple of port-a-potties and food/water.

About 100 people were searching through the night. Two helicopters were providing support as of Thursday morning.

Selina Shelley Faye Not Afraid is a 16-year-old Native American female. She as last seen at 2pm Wednesday afternoon at the eastbound Interstate 90 rest area between Billings and Hardin near mile marker 474.

The rest area is actually closed for the winter. so facilities there are not in working order for volunteers

Read our previous story: Missing Endangered Person Advisory issued out of Big Horn County

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