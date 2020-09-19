COVID Testing

Lab technician Rob Chrisensen prepares specimen samples for coronavirus testing at the Wyoming Public Health Laboratory in Cheyenne Friday, Sept. 4. Any identifying patient information has been edited out of the photo.

 Cayla Nimmo, Star-Tribune

HELENA, MT - According numbers released Saturday, Montana has now conducted 300,840 COVID-19 tests. Since testing began, 10,163 people have tested positive for the virus. The rate of infection since testing began is 3.3%.

The latest numbers added an additional 293 cases Saturday.

The state has 2,454 active cases with Yellowstone County leading the rest of the state with 930 active cases. Flathead County is a distant second with 177 active cases.

According to the report Saturday, 104 people in the state were hospitalized.

Montana has now attributed 156 deaths to complications brought on by COVID-19.

You can review the case numbers by clicking HERE.

Read Governor Steve Bullock's comments on COVID-19 deaths HERE.

Total Confirmed, New Daily, Active

Cases by County

Yellowstone County Cases

      2,797 Total  |  89 New  | 930 Active

Flathead County Cases

      826 Total  |  40 New  | 177 Active

Deer Lodge County Cases

      113 Total  |  25 New  | 75 Active

Cascade County Cases

      522 Total  |  22 New  | 263 Active

Roosevelt County Cases

      147 Total  |  21 New  | 95 Active

Missoula County Cases

      571 Total  |  19 New  | 135 Active

Gallatin County Cases

      1,200 Total  |  15 New  | 62 Active

Silver Bow County Cases

      209 Total  |  11 New  | 66 Active

Big Horn County Cases

      832 Total  |  9 New  | 152 Active

Custer County Cases

      101 Total  |  9 New  | 25 Active

Valley County Cases

      58 Total  |  5 New  | 6 Active

Lake County Cases

      251 Total  |  4 New  | 28 Active

Ravalli County Cases

      126 Total  |  4 New  | 9 Active

Rosebud County Cases

      558 Total  |  4 New  | 203 Active

Jefferson County Cases

      55 Total  |  3 New  | 11 Active

Hill County Cases

      131 Total  |  2 New  | 29 Active

Richland County Cases

      73 Total  |  2 New  | 3 Active

Sheridan County Cases

      9 Total  |  2 New  | 4 Active

Carbon County Cases

      107 Total  |  1 New  | 8 Active

Fergus County Cases

      54 Total  |  1 New  | 4 Active

Lewis and Clark County Cases

      222 Total  |  1 New  | 23 Active

Lincoln County Cases

      105 Total  |  1 New  | 7 Active

Toole County Cases

      70 Total  |  1 New  | 8 Active

Wheatland County Cases

      9 Total  |  1 New  | 2 Active

Wibaux County Cases

      9 Total  |  1 New  | 1 Active

Beaverhead County Cases

      76 Total  |  0 New  | 4 Active

Blaine County Cases

      16 Total  |  0 New  | 1 Active

Broadwater County Cases

      17 Total  |  0 New  | 0 Active

Chouteau County Cases

      18 Total  |  0 New  | 7 Active

Daniels County Cases

      3 Total  |  0 New  | 0 Active

Dawson County Cases

      67 Total  |  0 New  | 15 Active

Fallon County Cases

      5 Total  |  0 New  | 1 Active

Garfield County Cases

      16 Total  |  0 New  | 2 Active

Glacier County Cases

      176 Total  |  0 New  | 31 Active

Golden Valley County Cases

      3 Total  |  0 New  | 0 Active

Granite County Cases

      22 Total  |  0 New  | 0 Active

Judith Basin County Cases

      6 Total  |  0 New  | 0 Active

Liberty County Cases

      16 Total  |  0 New  | 9 Active

Madison County Cases

      97 Total  |  0 New  | 0 Active

McCone County Cases

      19 Total  |  0 New  | 1 Active

Meagher County Cases

      24 Total  |  0 New  | 15 Active

Mineral County Cases

      2 Total  |  0 New  | 0 Active

Musselshell County Cases

      32 Total  |  0 New  | 6 Active

Park County Cases

      86 Total  |  0 New  | 12 Active

Phillips County Cases

      117 Total  |  0 New  | 2 Active

Pondera County Cases

      21 Total  |  0 New  | 4 Active

Powder River County Cases

      3 Total  |  0 New  | 1 Active

Powell County Cases

      10 Total  |  0 New  | 0 Active

Prairie County Cases

      1 Total  |  0 New  | 0 Active

Sanders County Cases

      44 Total  |  0 New  | 3 Active

Stillwater County Cases

      51 Total  |  0 New  | 12 Active

Sweet Grass County Cases

      37 Total  |  0 New  | 2 Active

Teton County Cases

      20 Total  |  0 New  | 0 Active

Treasure County Cases

      3 Total  |  0 New  | 0 Active

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