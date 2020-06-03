...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN MONTANA...
YELLOWSTONE RIVER AT BILLINGS AFFECTING YELLOWSTONE AND
STILLWATER COUNTIES.
YELLOWSTONE RIVER NEAR LIVINGSTON AFFECTING SWEET GRASS AND PARK
COUNTIES.
.HIGH MOUNTAIN SNOW MELT WILL CAUSE THE YELLOWSTONE RIVER TO
CONTINUE TO RUN HIGH THE REST OF THIS WEEK. MINOR FLOODING IS
EXPECTED ALONG THE RIVER THROUGH PARK, SWEET GRASS, STILLWATER AND
YELLOWSTONE COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE
CARS THROUGH FLOODED AREAS.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
SAFETY MESSAGE...A RIVER FLOOD WARNING MEANS RIVER FLOODING IS
EXPECTED TO IMPACT PEOPLE AND PROPERTY IN THE WARNED AREA. PREPARE
FOR FLOODING IMPACTS ASSOCIATED WITH THE FORECAST RIVER LEVELS IN
YOUR LOCATION.
THE LATEST STAGES AND FORECASTS FOR RIVERS AND STREAMS CAN BE FOUND
AT OUR WEB PAGE: HTTPS://WATER.WEATHER.GOV.
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE YELLOWSTONE RIVER AT BILLINGS.
* UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 9:00 AM MDT WEDNESDAY THE STAGE WAS 12.5 FEET.
* FLOOD STAGE IS 13.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL GRADUALLY RISE TO AROUND FLOOD STAGE
FRIDAY. THE RIVER WILL THEN HOVER AROUND FLOOD STAGE INTO THE
WEEKEND.
&&
FLD OBSERVED FORECASTS (12 PM)
LOCATION STG STG DAY/TIME THU FRI SAT
YELLOWSTONE RIVER
BILLINGS 13.5 12.5 WED 9 AM 12.8 13.1 13.3
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR MYA MADPLUME HAS
EXPIRED. MYA'S WHEREABOUTS ARE STILL UNKNOWN. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, PLEASE CONTACT CROW BIA LAW ENFORCEMENT AT
406-638-2631.