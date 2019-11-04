Ward 1

  • Kendra Shaw
  • John S. Armstrong

Ward 2

  • Roy Neese*
  • Randy Heinz

Ward 3

  • Danny Choriki
  • Aldo A. Rowe

Ward 4

  • Pam Purinton
  • Carmelita Dominguez

Ward 5 

  • Mike Boyett
  • Dennis L. Ulvestad

*incumbent

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