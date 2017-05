Track and Field Records Fall at State Meets

There were 11 different state records broken this past weekend between the four State meets. Here are a list of the records broken:

All Class Boys High Jump - Trey Tintinger - Helena - 7' 1.5"

All Class Boys 800 Meter - Dawson LaRance - Senior - 1:55.22

All Class Boys 400 Meter - Zander Mozer - Helena - 47.52

All Class Boys 4x400 Meter - Senior - 3:18.01

All Class Girls 4x100 Meter - West - 48.18

Class AA Girls Triple Jump - Ashley McElmurry - Sentinel - 38' 7.75"

Class A Girls 1600 Meter - Pipi Eitel - Belgrade - 4:57.07

Class A Girls 3200 Meter - Pipi Eitel - Belgrade - 10:56.69

Class A Boys Pole Vault - Garrison Hughes - Sidney - 16'

Class C Boys Shot Put - Ty Morgan - Ennis - 55' 9.25"