Skyview Triangular Track Meet Results and Highlights

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals

1, Lynch, Alexandra, Bozeman, 12.98. 2, Brown, Maisee, Billings Sen, 13.38. 3,

Mader, Kayla, Billings Sky, 13.68. 4, Banderob, Cloie, Billings Sen, 13.74. 4,

Keenan, Laura, Billings Sky, 13.74. 6, Allie, Samantha, Billings Sen, 13.89.

7, Coley, Jocelynn, Bozeman, 14.05. 8, Stenlund, Heidi, Bozeman, 14.26. 9,

Schwartzkopf, Hannah, Billings Sky, 14.48. 10, Floyd, Macey, Billings Sky,

15.46.



Girls 400 Meter Dash Varsity

1, Vladic, Tiahna, Billings Sen, 59.91. 2, Boyle, Bridget, Bozeman, 1:00.35.

3, Hook, Lindsten, Bozeman, 1:02.61. 4, Zimmer, Laura, Billings Sen, 1:03.15.

5, Hawthorne, Brianna, Bozeman, 1:04.59. 6, Sanderson, Quinn, Billings Sen,

1:06.40. 7, Keenan, Ashley, Billings Sky, 1:08.99.



Girls 200 Meter Run Varsity

1, Findon, Tavy, Billings Sen, 26.41. 2, Romei, Olivia, Billings Sen, 27.78.

3, Repscher, Mallory, Bozeman, 28.67. 4, Mader, Kayla, Billings Sky, 28.78. 5,

Coley, Jocelynn, Bozeman, 29.04. 6, Keenan, Laura, Billings Sky, 29.17. 7,

Thompson, Serenity, Billings Sen, 29.18. 8, Banderob, Cloie, Billings Sen,

29.21. 9, Schwartzkopf, Hannah, Billings Sky, 30.43.



Girls 800 Meter Run Varsity

1, Noe, Camila, Bozeman, 2:25.82. 2, Sveen, Elsa, Bozeman, 2:25.96. 3, Zimmer,

Laura, Billings Sen, 2:26.91. 4, Hallgrimson, Jade, Billings Sen, 2:27.24. 5,

Hallgrimson, Jaylyn, Billings Sen, 2:27.73. 6, May, Marley, Bozeman, 2:29.26.

7, Hall, Laina, Bozeman, 2:30.77. 8, Vandersloot, Elena, Billings Sen,

2:45.14. 9, Hirschi, Hannah, Billings Sky, 2:50.03. 10, Jensen, Anne, Billings

Sky, 2:51.14. 11, Weide, Sarah, Bozeman, 2:56.45. 12, Ludwig, Karma, Billings

Sky, 2:58.15. 13, Wipf, Michelle, Billings Sky, 2:59.62.



Girls 1600 Meter Run Varsity

1, Hawthorne, Brianna, Bozeman, 5:34.77. 2, Eberspecher, Zoe, Bozeman,

5:41.72. 3, Little Light, Sydney, Bozeman, 5:45.27. 4, Vandersloot, Elena,

Billings Sen, 6:01.87. 5, Kraske, Aisley, Billings Sen, 6:07.67. 6, Laverdure,

Chelan, Billings Sen, 6:10.68. 7, Jensen, Anne, Billings Sky, 6:27.60. 8,

Woods, Kendra, Billings Sen, 6:31.07. 9, Wipf, Michelle, Billings Sky,

6:34.81. 10, Davis, Alyx, Billings Sky, 7:15.73. 11, Benson, Kaitlyn, Billings

Sky, 7:45.49. --, Noe, Camila, Bozeman, DQ.



Girls 3200 Meter Run Varsity

1, Vladic, Tiahna, Billings Sen, 10:55.90. 2, Meuwissen, Piper, Bozeman,

11:21.20. 3, Hallgrimson, Jade, Billings Sen, 12:04.50. 4, Hallgrimson,

Jaylyn, Billings Sen, 12:09.50. 5, Hall, Laina, Bozeman, 12:12.10. 6, Wagner,

Lucy, Bozeman, 12:24.80. 7, Kraske, Aisley, Billings Sen, 12:49.20. 8,

Hirschi, Hannah, Billings Sky, 13:09.60. 9, Benson, Kaitlyn, Billings Sky,

15:28.80. 10, Davis, Alyx, Billings Sky, 15:40.40.



Girls 100 Meter Hurdles Varsity

1, Griffin, Claire, Billings Sen, 16.47. 2, Barker, Camie, Bozeman, 16.90. 3,

Allie, Samantha, Billings Sen, 17.57. 4, Kleinhans, Maggie, Bozeman, 17.87. 5,

Horst, Mayjia, Bozeman, 18.19. 6, Kittelmann, Olivia, Billings Sky, 19.42. 7,

Lahey, Ashley, Billings Sky, 19.45. 8, Ponce, Makaria, Billings Sky, 20.74.



Girls 300 Meter Hurdles Varsity

1, Sveen, Elsa, Bozeman, 47.72. 2, Kleinhans, Maggie, Bozeman, 48.44. 3,

Banderob, Cloie, Billings Sen, 49.65. 4, Griffin, Claire, Billings Sen, 50.03.

5, Kittelmann, Olivia, Billings Sky, 54.41. 6, Ponce, Makaria, Billings Sky,

1:00.72.



Girls 4x100 Meter Relay Varsity

1, Billings Skyview 'A' 53.34. --, Bozeman 'A' DQ.



Girls 4x400 Meter Relay Varsity

1, Bozeman 'A' 4:12.70. 2, Billings Senior 'A' 4:51.93.



Girls High Jump Varsity

1, Landon, Camille, Bozeman, 5-07. 2, Bahn, Delaney, Bozeman, 5-05. 3, Romei,

Olivia, Billings Sen, 5-03. 4, Overby, Aislinn, Bozeman, 5-01. 5, Garcia,

Noimie, Billings Sen, 4-11. 5, Moore, Alex, Bozeman, 4-11. 7, Stenlund, Heidi,

Bozeman, 4-09. 8, Hopkin, Morgan, Billings Sky, 4-07. 8, Kristjanson, Kira,

Billings Sen, 4-07. 10, Liddell, Jedera, Billings Sky, 4-03.



Girls Pole Vault Varsity

1, Brelsford, Mariah, Bozeman, 11-00. 2, Brown, Maisee, Billings Sen, 10-06.

3, Gilsdorf, Maddy, Billings Sen, 10-00. 3, Lynch, Mara, Bozeman, 10-00. 5,

Carter, Kylie, Billings Sen, 9-00. 5, Andersen, Hattey, Bozeman, 9-00. --,

Kirby, Helen, Billings Sen, NH.



Girls Long Jump Varsity

1, Gilsdorf, Maddy, Billings Sen, 16-05. 2, Oelkers, Marias, Bozeman,

16-01.25. 3, Allie, Samantha, Billings Sen, 15-10.50. 4, Bishop, Maria,

Bozeman, 15-09. 5, Leo, Cameron, Billings Sen, 15-07. 6, Liddell, Jedera,

Billings Sky, 15-01.50. 7, Kleinhans, Maggie, Bozeman, 14-07.25. 8, Hopkin,

Morgan, Billings Sky, 13-11.50. 9, Blain, Sydney, Billings Sen, 13-11.25.



Girls Triple Jump Varsity

1, Bishop, Maria, Bozeman, 33-04.25. 2, Liddell, Jedera, Billings Sky, 33-00.

3, Bradbury, Brooklyn, Bozeman, 32-10.50. 4, Volbrecht, Bailey, Billings Sen,

32-01. 5, Leo, Cameron, Billings Sen, 32-00.50. 6, Schlender, Julia, Bozeman,

30-03.50. 7, Green, Aaliyah, Billings Sen, 30-01.50. 8, Hopkin, Morgan,

Billings Sky, 29-01.50.



Girls Shot Put Varsity

1, Ereaux, Aiyana, Billings Sky, 34-04. 2, Renova, Lilia, Billings Sen, 34-01.

3, May, Mariah, Bozeman, 33-08. 4, Braun, Ashlyn, Billings Sky, 32-03. 5,

Angwin, Sarah, Bozeman, 30-09. 6, Bonenberger, Samantha, Billings Sen, 30-00.

7, Harmon, Korissa, Bozeman, 29-04. 8, Anderson, Mariah, Billings Sen, 28-04.

9, Wheeler, Hannah, Bozeman, 27-04.50. 10, Skidmore, Audrey, Billings Sen,

26-10. 11, Nelson, Heidi, Billings Sky, 25-08. 12, Helmts, Emily, Billings

Sky, 24-03.



Girls Discus Throw Varsity

1, Dimich, Caroline, Billings Sen, 113-05. 2, Harmon, Korissa, Bozeman,

103-09. 3, Cross, April, Billings Sen, 100-00. 4, Skidmore, Audrey, Billings

Sen, 99-08. 5, Hammond, Celestia, Billings Sky, 95-09. 6, Waddell, Zoe,

Bozeman, 93-03. 7, Angwin, Sarah, Bozeman, 92-09. 8, Gilpin, Julia, Bozeman,

88-07. 9, Ereaux, Aiyana, Billings Sky, 87-06. 10, Dean, Kinsley, Billings

Sky, 79-07. 11, Braun, Ashlyn, Billings Sky, 72-09. --, Renova, Lilia,

Billings Sen, ND.



Girls Javelin Throw Varsity

1, Hammond, Celestia, Billings Sky, 134-08. 2, Angwin, Sarah, Bozeman, 130-11.

3, Wheeler, Hannah, Bozeman, 121-11. 4, Cross, April, Billings Sen, 118-08. 5,

Treglown, Allyssa, Billings Sen, 116-07. 6, Volbrecht, Bailey, Billings Sen,

115-03. 7, Ereaux, Aiyana, Billings Sky, 114-03. 8, Bonenberger, Samantha,

Billings Sen, 108-07. 9, Waddell, Zoe, Bozeman, 89-01.



Boys 100 Meter Dash Varsity

1, Anderson, Keaton, Billings Sen, 11.21. 2, Brown, Tyler, Billings Sky,

11.43. 3, McCutcheon, Lance, Bozeman, 11.49. 4, Ans, Micah, Billings Sen,

11.57. 5, Choate, Jory, Bozeman, 11.92. 6, Simpson, Robbie, Bozeman, 11.93. 7,

Rodacker, Logan, Billings Sky, 12.08.



Boys 400 Meter Dash Varsity

1, LaRance, Dawson, Billings Sen, 49.94. 2, Collins, Riley, Bozeman, 53.38. 3,

Jardstrom, Chris, Bozeman, 53.57. 4, Rodacker, Logan, Billings Sky, 53.64. 5,

Wilson, Ethan, Billings Sen, 54.62. 6, Morris, Evan, Bozeman, 54.68. 7, Foust,

Andrew, Bozeman, 55.98. 8, Hrubes, Roby, Billings Sky, 59.38.



Boys 200 Meter Run Varsity

1, Marten, Gabriel, Bozeman, 22.71. 2, LaRance, Dawson, Billings Sen, 23.20.

3, McCutcheon, Lance, Bozeman, 23.30. 4, Brown, Tyler, Billings Sky, 23.33. 5,

Cossins, Korben, Bozeman, 23.80. 6, Collins, Riley, Bozeman, 24.02. 7,

Saunders, Jonah, Billings Sky, 24.96. 8, Giacomini, Caleb, Billings Sky,

26.18.



Boys 800 Meter Run Varsity

1, Equall, Chase, Bozeman, 1:58.94. 2, Wilson, Ethan, Billings Sen, 2:07.26.

3, May, Griffin, Bozeman, 2:08.05. 4, Patch, Nicholas, Bozeman, 2:08.17. 5,

Wheeler, Jonathan, Bozeman, 2:09.96. 6, Choriki, Mason, Billings Sen, 2:12.71.

7, Vondra, Luke, Billings Sen, 2:14.99. 8, Comes at Night, Chase, Billings

Sky, 2:15.60. 9, Gall, Hayden, Billings Sen, 2:20.34.



Boys 1600 Meter Run Varsity

1, Equall, Chase, Bozeman, 4:19.46. 2, Hamilton, Duncan, Bozeman, 4:30.62. 3,

McComas, Leonard, Bozeman, 4:41.29. 4, Vondra, Luke, Billings Sen, 4:49.84. 5,

Rickbeil, Peder, Billings Sen, 4:50.74. 6, Randall, Lee, Bozeman, 4:52.96. 7,

Gall, Hayden, Billings Sen, 5:12.22. 8, Houlihan, Tucker, Billings Sky,

5:16.05. 9, Ross, Joseph, Billings Sen, 5:20.59. 10, Fairlee, Gavin, Billings

Sky, 5:20.68. 10, Dahinden, Tyler, Billings Sky, 5:20.68. 12, Partridge,

Makai, Billings Sky, 5:23.35.



Boys 3200 Meter Run Varsity

1, Collins, Riley, Bozeman, 9:28.90. 2, McComas, Leonard, Bozeman, 9:57.50. 3,

Rickbeil, Peder, Billings Sen, 10:18.20. 4, Clark, Orrin, Bozeman, 10:18.40.

5, Bentler, Finn, Billings Sen, 10:19.90. 6, Vinger, Seth, Bozeman, 10:44.90.

7, Houlihan, Tucker, Billings Sky, 11:08.90. 8, Sperry, Ashe, Billings Sky,

11:14.10. 9, Fairlee, Gavin, Billings Sky, 11:23.90. 10, Grewell, Austin,

Billings Sky, 11:31.00. 11, Dahinden, Tyler, Billings Sky, 11:48.40. 12,

Erekson, Elijah, Billings Sen, 12:03.40. 13, Kramarich, Stephen, Billings Sky,

12:21.00.



Boys 110 Meter Hurdles Varsity

1, Brensdal, Bryan, Billings Sky, 15.34. 2, Saunders, Jonah, Billings Sky,

16.46. 3, Lilly, Lucas, Bozeman, 16.66. 4, Parrish, Sam, Billings Sen, 16.85.

5, McCutcheon, Lattrell, Bozeman, 17.25. 6, Olson, Joe, Bozeman, 17.36. 7,

Nelson, Clay, Billings Sky, 17.62. 8, Seyffarth, Taven, Billings Sky, 18.49.

9, Sulser, Ewan, Billings Sen, 20.23.



Boys 300 Meter Hurdles Varsity

1, Brensdal, Bryan, Billings Sky, 41.36. 2, Saunders, Jonah, Billings Sky,

42.61. 3, Parrish, Sam, Billings Sen, 42.83. 4, McCutcheon, Lattrell, Bozeman,

43.21. 5, Middleton, Patrick, Billings Sky, 43.79. 6, Lingle, Bryce, Bozeman,

44.08. 7, Clark, Orrin, Bozeman, 44.54. 8, Bodine, Joaquin, Billings Sen,

45.29. 9, Olson, Joe, Bozeman, 46.38. 10, Seyffarth, Taven, Billings Sky,

47.30. 11, Dolan, Koby, Billings Sen, 51.61. 12, Sulser, Ewan, Billings Sen,

52.09.



Boys 4x100 Meter Relay Varsity

1, Bozeman 'A' 43.92. 2, Billings Skyview 'A' 45.08. 3, Billings Senior 'A'

45.82.



Boys 4x400 Meter Relay Varsity

1, Bozeman 'A' 3:41.46. 2, Billings Senior 'A' 3:51.00. 3, Billings Skyview

'A' 4:06.43.



Boys High Jump Varsity

1, Morgan, Mason, Billings Sen, 5-07. 2, Eckles, Zachary, Bozeman, J5-07. 3,

Mims, Julius, Billings Sky, J5-07. 4, Smith, Scott, Bozeman, 5-05. 4,

Vandervelde, Shaun, Bozeman, 5-05. 4, Hegg, Gunner, Billings Sen, 5-05. 7,

Nelson, Clay, Billings Sky, 5-01.



Boys Pole Vault Varsity

1, Wacaser, Scott, Billings Sky, 14-06. 2, Jardstrom, Chris, Bozeman, 12-00.

3, Eckles, Zachary, Bozeman, J12-00. 4, Slevin, Jameson, Bozeman, J12-00. 4,

Wacaser, Blake, Billings Sky, J12-00. 6, Almanza, Jace, Billings Sen, 11-06.

6, Fritzler, Jacob, Billings Sen, 11-06. 8, Dolan, Koby, Billings Sen, 10-00.

9, Wood, Tyler, Billings Sky, 9-06. 9, Turczyn, Ben, Bozeman, 9-06.



Boys Long Jump Varsity

1, Anderson, Keaton, Billings Sen, 22-02.75. 2, Cossins, Korben, Bozeman,

20-08. 3, McCutcheon, Lattrell, Bozeman, 20-02. 4, Harper, Lucas, Billings

Sen, 19-10.75. 5, McCutcheon, Lance, Bozeman, 19-07. 6, Simpson, Robbie,

Bozeman, 18-10.25. 7, Allison, Jacob, West, 18-03. 8, Fritzler, Jacob,

Billings Sen, 17-11.50. 9, Nelson, Clay, Billings Sky, 17-11.25. 10, Wegner,

Ryan, West, 17-11. 11, Garsjo, Carter, Billings Sen, 17-08.25. 12, Edward,

Hulan, West, 17-06. 13, Giacomini, Caleb, Billings Sky, 15-11.



Boys Triple Jump Varsity

1, Harper, Lucas, Billings Sen, 38-00. 2, Nelson, Clay, Billings Sky, 36-08.

3, Frazier, Brady, Billings Sky, 35-09. 4, Horton, Nicholas, Bozeman, 33-05.

5, Garcia, Andrew, West, 29-10.



Boys Shot Put Varsity

1, Bartsch, Emmit, Billings Sen, 52-02.25. 2, Poetzl, Garrison, Billings Sen,

49-06.75. 3, McNeil, Kaleb, Billings Sky, 46-01.50. 4, Johnson, Garrett,

Bozeman, 44-09.50. 5, Warren, Spencer, Bozeman, 43-05.25. 6, Wessel, Cade,

Bozeman, 42-09. 7, Wilks, Nicholas, Billings Sen, 41-09.50. 8, Saur, Sam,

Billings Sen, 40-04.25. 9, Lohman, Bridger, Bozeman, 39-04.25. 10, Odea,

Shane, Billings Sky, 38-00. 11, Johnston, Jack, Billings Sky, 37-11. 12,

Johnson, Bridger, Billings Sky, 37-04. 13, Osen, Camden, West, 31-02.50.



Boys Discus Throw Varsity

1, Bartsch, Emmit, Billings Sen, 159-01. 2, Saberhagen, Ethan, Billings Sen,

145-05. 3, Wessel, Cade, Bozeman, 139-09. 4, Wilks, Nicholas, Billings Sen,

132-05. 5, Clark, Mathew, Billings Sky, 121-08. 6, Spring, Hunter, West,

120-00. 7, Johnson, Garrett, Bozeman, 119-05. 8, Johnson, Bridger, Billings

Sky, 116-06. 9, Moseman, Braiden, Billings Sky, 114-02. 10, Lohman, Bridger,

Bozeman, 112-09. 11, Barrick, Ryan, Bozeman, 111-11. 12, Merrlson-Yerger,

Isaiah, West, 85-07. --, McNeil, Kaleb, Billings Sky, ND. --, Poetzl,

Garrison, Billings Sen, ND. --, Sanchez, Isaiah, West, ND.



Boys Javelin Throw Varsity

1, Wessel, Cade, Bozeman, 156-00. 2, Bone, Jesse, Billings Sky, 154-09. 3,

Baker, Bryan, Billings Sky, 146-00. 4, Bodine, Corbin, Billings Sen, 143-07.

5, Bishop, Ben, Bozeman, 136-03. 6, Thirud, Ty, Billings Sky, 135-09. 7,

Bishop, Brandon, Bozeman, 135-00. 8, Garsjo, Carter, Billings Sen, 131-07. 9,

Tetrault, Jack, Bozeman, 130-08. 9, Korb, Keaton, Billings Sen, 130-08. 11,

Alvarez, Jared, Billings Sky, 115-08. 12, Resch, Jake, West, 108-04. 13, Figg,

Dylan, West, 105-11.